Un altro negozio chiude in corso Marrucino | Chieti saluta Sportland
Un negozio di articoli sportivi situato sotto i portici di corso Marrucino ha chiuso i battenti. La serranda dell’attività, situata nel centro storico, è stata abbassata in un venerdì di maggio. Questa è la seconda chiusura registrata in pochi mesi in quella zona, dopo la fine di un altro esercizio commerciale. La chiusura di Sportland si aggiunge a quella di altri negozi che hanno lasciato il centro storico negli ultimi tempi.
Un altro negozio del centro storico scrive la parola fine nel libro di corso Marrucino. Si tratta di Sportland, negozio di articoli sportivi sotto i portici teatini, che ha abbassato le serrande in un fresco venerdì di maggio.Da fuori pareva si stesse svolgendo una festa con tanto di palloncini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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