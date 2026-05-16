Un altro negozio chiude in corso Marrucino | Chieti saluta Sportland

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un negozio di articoli sportivi situato sotto i portici di corso Marrucino ha chiuso i battenti. La serranda dell’attività, situata nel centro storico, è stata abbassata in un venerdì di maggio. Questa è la seconda chiusura registrata in pochi mesi in quella zona, dopo la fine di un altro esercizio commerciale. La chiusura di Sportland si aggiunge a quella di altri negozi che hanno lasciato il centro storico negli ultimi tempi.

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Un altro negozio del centro storico scrive la parola fine nel libro di corso Marrucino. Si tratta di Sportland, negozio di articoli sportivi sotto i portici teatini, che ha abbassato le serrande in un fresco venerdì di maggio.Da fuori pareva si stesse svolgendo una festa con tanto di palloncini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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