Un altro negozio chiude in corso Marrucino | Chieti saluta Sportland

Un negozio di articoli sportivi situato sotto i portici di corso Marrucino ha chiuso i battenti. La serranda dell’attività, situata nel centro storico, è stata abbassata in un venerdì di maggio. Questa è la seconda chiusura registrata in pochi mesi in quella zona, dopo la fine di un altro esercizio commerciale. La chiusura di Sportland si aggiunge a quella di altri negozi che hanno lasciato il centro storico negli ultimi tempi.

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