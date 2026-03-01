Incidente sulla sopraelevata | perde il controllo dell' auto e si schianta contro il guard rail

Un incidente si è verificato questa mattina sulla sopraelevata Aldo Moro, quando il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause che hanno portato all’incidente.

Incidente stradale sulla sopraelevata Aldo Moro nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, quando il conducente di un'auto ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un guard rail.È successo verso le 7,30 sulla corsia in direzione ponente, poco prima della stazione marittima.Al volante.