Umbria protagonista al Salone del Libro di Torino Proietti | Leggere significa mettersi nei panni dell' altro
L’Umbria ha partecipato con rilievo al Salone del Libro di Torino, con un evento dedicato a San Francesco. Alla cerimonia hanno preso parte la presidente della regione, il vicepresidente e lo scrittore che presiede il Comitato per i festeggiamenti dell’Ottavo Centenario. Durante l’iniziativa sono stati presentati interventi ed è stato sottolineato il legame tra la regione e il santo, mentre si sono svolti incontri con il pubblico e momenti di discussione sui temi della lettura e dell’identità culturale.
Umbria protagonista al Salone del Libro di Torino nel segno di San Francesco. Alla presenza della presidente della Regione, Stefania Proietti, del vicepresidente Tommaso Bori e dello scrittore Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per i festeggiamenti dell’Ottavo Centenario, è andato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
LUmbria Protagonista al Salone del Libro di Torino 2026: Il Cuore Verde è Regione Ospite
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