Umbria protagonista al Salone del Libro di Torino Proietti | Leggere significa mettersi nei panni dell' altro

L’Umbria ha partecipato con rilievo al Salone del Libro di Torino, con un evento dedicato a San Francesco. Alla cerimonia hanno preso parte la presidente della regione, il vicepresidente e lo scrittore che presiede il Comitato per i festeggiamenti dell’Ottavo Centenario. Durante l’iniziativa sono stati presentati interventi ed è stato sottolineato il legame tra la regione e il santo, mentre si sono svolti incontri con il pubblico e momenti di discussione sui temi della lettura e dell’identità culturale.

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