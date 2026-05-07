Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid offre questo scambio per Nico Gonzalez | gli aggiornamenti

L'Atletico Madrid avrebbe proposto uno scambio con Cardoso per ottenere Nico Gonzalez, secondo fonti di mercato. La Juventus sta valutando l’offerta, mentre i negoziati tra le parti sono ancora in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane. La proposta dell’Atletico arriva in un periodo di mercato in cui si cercano soluzioni per rafforzare la rosa.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid sarebbe intenzionato a mettere sul piatto uno scambio con Cardoso per Nico Gonzalez. Le ultime. Il futuro di Nico Gonzalez resta un rebus intricato che anima le discussioni intorno al calciomercato della Juventus, intrecciando le strategie di Torino con le necessità di Madrid. Nonostante le recenti indiscrezioni, il capitolo relativo al suo passaggio definitivo all’Atletico non è affatto chiuso. Diego Simeone, reduce dalla delusione per la finale di Champions persa contro l’Arsenal, considera l’argentino un elemento cardine per la prossima stagione e non ha intenzione di privarsene facilmente, considerandolo ormai uno dei suoi fedelissimi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid offre questo scambio per Nico Gonzalez: gli aggiornamenti Notizie correlate Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez: all’Atlético Madrid piace, ma non troppoLa Juventus ha ceduto Nico Gonzalez all’Atlético Madrid tramite la formula del prestito con diritto di riscatto; tuttavia, l’acquisto potrebbe... Leggi anche: Juventus, l’Atletico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; Juventus, come cambia il calciomercato senza la Champions: la strategia; Calciomercato Juve, David dal blitz di Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibili. Spalletti impressionato a Roma, sondaggio Juve! Nico Gonzalez, idea scambio: chi offre l'AtleticoI Colchoneros mescolano le carte e studiano una formula che accontenti entrambe le parti: Simeone spinge, cosa può succedere adesso. E dalla ... tuttosport.com Calciomercato Juventus news | Nico Gonzalez, salta il riscatto: quale sarà il futuro? (oggi 29 aprile 2026)Calciomercato Juventus news, oggi 29 aprile 2026: per Nico Gonzalez salta l’obbligo di riscatto da parte dell’Atletico Madrid, il futuro è da capire. ilsussidiario.net Il prossimo calciomercato della #Juventus passerà inevitabilmente dalla #ChampionsLeague In ballo 70 milioni di euro: foste nei bianconeri, che investimenti fareste #Juventusnews24 - facebook.com facebook Calciomercato #Juventus La decisione di #Gasperini su #Celik e #Pellegrini x.com