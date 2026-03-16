Ultimissime Inter LIVE | le novità verso Fiorentina Inter La Russa provoca il Milan arrivano novità sul rinnovo di Dumfries

Le ultime notizie di oggi riguardano le novità sulla partita tra Fiorentina e Inter, con aggiornamenti in tempo reale. La Russa ha fatto una dichiarazione che ha attirato l’attenzione del Milan. Inoltre, sono arrivate nuove informazioni sul rinnovo del contratto di Dumfries, con dettagli ancora da definire. La redazione di Inter News 24 fornisce gli aggiornamenti più recenti sulle vicende della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 MARZO. Fiorentina Inter, Solomon a lavoro per il rientro in campo: match nel mirino, le ultime. Fiorentina Inter, mentre è in campo contro la Cremonese per la 29a giornata, la Fiorentina è a lavoro anche sul recupero di Solomon. Le ultime Calciomercato Inter, Fabrizio Romano conferma le voci: la dirigenza vuole Vicario come erede di Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le novità verso Fiorentina Inter, La Russa provoca il Milan, arrivano novità sul rinnovo di Dumfries Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: La Russa provoca il Milan, arrivano novità sul rinnovo di Dumfries. Come sta Lautaro? Ecco la rispostadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Arrivano novità sul rinnovo di Dumfries. Come sta Lautaro? Ecco la rispostadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Inter Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: si fermano Calhanoglu e Bastoni; Serie A – Inter prepara un calciomercato super per l’estate: le ultimissime; Inter-Atalanta LIVE dalle 15, le ultime sulle formazioni. Milan-Inter live, le ultime sulle formazioni: Thuram verso il forfait, Estupinan dal 1'Segui in diretta Milan-Inter, match della 28esima giornata di Serie A ... msn.com Bodo/Glimt-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: Pio Esposito con Lautaro. Hauge contro DarmianBodo/Glimt-Inter (mercoledì 18 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei playoff di Champions League che qualificano agli ottavi di finale. La vincente del doppio ... calciomercato.com Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu x.com Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu - facebook.com facebook