Salvatore Torrisi è il nuovo direttore amministrativo dell' Azienda ospedaliera Cannizzaro

Si è insediato oggi, subentrando alla dottoressa Monica Castro, nominata nello stesso ruolo all’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Rodolico-San Marco Il dottore Salvatore Torrisi è il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania: si è insediato oggi, subentrando alla dottoressa Monica Castro, nominata nello stesso ruolo all’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Rodolico-San Marco. L’incarico è stato conferito con la delibera n. 321 del 2 marzo a firma del Direttore generale dottor Salvatore Giuffrida. Dirigente di ruolo dell'Azienda Cannizzaro, dove a seguito... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

