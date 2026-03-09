Monica Castro è il nuovo direttore amministrativo dell' azienda Policlinico Rodolico-San Marco

Questa mattina Monica Maria Angela Castro si è insediata come nuova direttrice amministrativa dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Castro ha assunto ufficialmente il ruolo e ha iniziato a svolgere le sue funzioni all’interno della struttura. La sua nomina è stata comunicata dall’ente, che ha ufficializzato il cambio di incarico.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito amministrativo, economico-finanziario e di programmazione strategica all'interno di diverse aziende sanitarie