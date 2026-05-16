L’ex ministro Wes Streeting ha annunciato la sua candidatura alla guida del Partito Laburista nel Regno Unito. La decisione arriva in un momento di transizione politica, con l’attuale leader Keir Starmer che non si ripresenta per un nuovo mandato. Streeting ha confermato ufficialmente la sua intenzione di affrontare la competizione interna, senza ulteriori dettagli sulle sue strategie o sui membri del partito che supporteranno la sua corsa. La scelta apre una fase di confronto tra diverse figure politiche del partito.

L’ex ministro Wes Streeting ha confermato che si candiderà alla leadership del Partito Laburista per sostituire l’attuale primo ministro Keir Starmer. “Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lizza, e io mi candiderò”, ha detto a Sky News. Streeting ha spiegato di non aver voluto forzare una competizione immediata, poiché “non era nell’interesse del partito” avere una competizione prima che Andy Burnham avesse avuto la possibilità di tornare in parlamento. Streeting ha ribadito il suo appello a Starmer affinché “definisca un calendario di successione alla leadership” e “dia ai suoi ministri la libertà di nominare chiunque ritengano opportuno come leader del nostro partito e primo ministro del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, ex ministro Streeting si candida alla leadership del Labour

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