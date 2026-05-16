Ufficio postale chiuso a Roveleto opposizione attacca | Solo rammarico servono fatti
L'ufficio postale di Roveleto di Cadeo rimane chiuso, con la data di riapertura che continua a essere rinviata. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Civico per Cadeo, che ha criticato sia Poste Italiane che l'amministrazione locale per la gestione della situazione. La mancanza di aggiornamenti ufficiali e le continue proroghe hanno suscitato reazioni da parte dell'opposizione, che chiede interventi concreti per risolvere il problema.
L'ufficio postale di Roveleto di Cadeo è ancora chiuso e la data di riapertura continua a slittare. A denunciarlo è Filippo Bruschi, consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Civico per Cadeo, che attacca tanto Poste Italiane quanto l'amministrazione comunale per la gestione della situazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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