Ufficio postale chiuso a Roveleto opposizione attacca | Solo rammarico servono fatti

L'ufficio postale di Roveleto di Cadeo rimane chiuso, con la data di riapertura che continua a essere rinviata. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Civico per Cadeo, che ha criticato sia Poste Italiane che l'amministrazione locale per la gestione della situazione. La mancanza di aggiornamenti ufficiali e le continue proroghe hanno suscitato reazioni da parte dell'opposizione, che chiede interventi concreti per risolvere il problema.

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