Ufficio postale di Roveleto lavori prorogati fino a maggio | Continuità dei servizi garantita

Poste Italiane ha annunciato che i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Roveleto di Cadeo sono stati prolungati fino a maggio, a causa di problematiche tecniche. La società ha precisato che, salvo eventuali imprevisti, i servizi continueranno senza interruzioni. La proroga riguarda l’intervento di miglioramento dell’edificio situato in Emilia Romagna, con eventuali aggiornamenti che saranno comunicati in seguito.

Poste Italiane comunica che, per motivi tecnici, i lavori di ristrutturazione nell’ufficio postale di Roveleto di Cadeo di Emilia Parmense 65, saranno prorogati fino al mese di maggio «salvo imprevisti di cui si darà comunicazione».L’azienda – scrive la stessa in una nota stampa - si scusa per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Lavori di riqualificazione, l'ufficio postale chiude fino a metà luglio: i servizi alternativi