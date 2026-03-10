Nusco senza ufficio postale | Basta polemiche servono soluzioni

A Nusco, l’ufficio postale è stato chiuso a causa della presenza di topi nei locali. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le autorità locali, con richieste di trovare soluzioni concrete. La situazione ha portato a un dibattito pubblico sulla gestione dei servizi pubblici nel paese, mentre le discussioni si concentrano sulla necessità di intervenire rapidamente.

Tempo di lettura: 2 minuti La chiusura dell'ufficio postale di Nusco, disposta a causa della presenza di topi nei locali, accende il dibattito politico e istituzionale in paese. Il gruppo consiliare Uniti per Nusco chiede chiarezza sulla vicenda e interventi rapidi per garantire la riapertura del servizio. "Ufficio postale di Nusco: servono chiarezza, responsabilità e azioni concrete per ripristinare il servizio. La chiusura dell'ufficio postale di Nusco, determinata dalla presenza di topi nei locali, ha provocato comprensibili preoccupazioni e disagi per la popolazione. Si tratta infatti di un servizio essenziale per la vita quotidiana della nostra comunità, utilizzato ogni giorno da cittadini, famiglie e in particolare da molte persone anziane che trovano nell'ufficio postale un presidio fondamentale.