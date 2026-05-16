È stato annunciato ufficialmente che il giocatore lascerà il club senza ricevere alcun indennizzo, ma non ha firmato con la Juventus. La decisione di separarsi è stata comunicata dal team, confermando che la partenza era prevista già da diversi mesi. Nel frattempo, il giocatore ha già trovato un accordo con un altro club, anche se i dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi pubblici. La sua partenza si inserisce in un percorso ormai consolidato da tempo.

Il club ha annunciato l’addio, un addio ormai nell’aria da mesi. Andrà via a parametro zero, visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Era nel mirino della Juve, oltre che dell’Inter, ma il suo futuro non sarà né in bianconero né in nerazzurro. È finita l’avventura di Marcos Senesi al Bournemouth. Il club inglese ha ufficializzato la partenza del difensore argentino, acquistato nell’estate 2022 per 15 milioni e ora libero di accasarsi altrove da svincolato. After four brilliant seasons on the south coast, we can confirm that @senesimarcos will depart #afcb at the end of the season. “Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa – il messaggio d’addio di Senesi – Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti in questi quattro anni e grato per il supporto costante dei tifosi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE l’addio a costo zero: ma non firma con la Juve

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