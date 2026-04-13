Dopo l’ultima giornata di campionato, è stato annunciato che la Juventus ha acquistato un giocatore per 46 milioni di euro. Tuttavia, è previsto che il giocatore lasci la squadra durante la prossima finestra di mercato estiva. Nel frattempo, la squadra si trova al quarto posto in classifica, grazie alla vittoria in casa contro l’Atalanta e alla sconfitta del Como contro la capolista Inter.

Operazione di mercato definita dopo l’ultima giornata di campionato: il futuro sarà comunque lontano da Torino La Juventus vola al quarto posto in classifica grazie al successo di misura in casa dell’ Atalanta e al contemporaneo ko del Como contro la capolista Inter. Comolli e la dirigenza bianconera (Ansa) – Calciomercato.it A decidere la sfida di Bergamo il ‘solito’ Boga, sempre più decisivo e sicuramente l’acquisto più azzeccato della gestione Comolli. Chi ha floppato (e clamorosamente) è invece Lois Openda, scivolato ormai in coda alle gerarchie offensive di Luciano Spalletti. L’attaccante belga ha deluso le aspettative e per il momento ha segnato soltanto 2 reti in 33 presenze complessive con la maglia bianconera.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ora è ufficiale: la Juve spende 46 milioni, ma in estate sarà subito addio

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