Tra due mesi arriverà un nuovo giocatore alla Juventus senza costi di trasferimento, dopo aver lasciato il Bayern. Il club ha confermato di aver raggiunto un accordo per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. La società bianco-nero intende rafforzare le fasce laterali in vista della prossima annata. La firma del contratto sembra ormai definita, e l’annuncio ufficiale non dovrebbe tardare.

L’annuncio ufficiale del club è già arrivato: “Accordo consensuale per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione” In vista della prossima stagione la Juve punta a rinforzare anche le corsie esterne. A tal proposito, in Turchia accostano ai bianconeri un laterale mancino di esperienza che fra due mesi si svincolerà dal suo attuale club. (Instagram) – Calciomercato.it Parliamo di Raphael Guerreiro, 32 anni compiuti lo scorso dicembre e sicuro partente dal Bayern Monaco dopo tre stagioni. Solo qualche giorno fa, il club bavarese ha annunciato che le strade con l’ex Borussia Dortmund si separeranno il 30 giugno, quando appunto scadrà il contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal Bayern alla Juve fra due mesi: firma a costo zero

Dal Napoli alla Juve, firma un biennale: pazzescoColpo di scena in queste ore: un calciatore del Napoli potrebbe infatti trasferirsi alla Juventus in estate.

Juve, via alla rivoluzione: il primo rinforzo arriva dal Bayern MonacoLa Juve ha iniziato la grandi manovre in vista del futuro: si punta a grandissimi nomi, tra cui un big del Bayern Monaco.

Stoppage time WINNER | Bayern defeat Juventus thanks to VAR DRAMA | UWCL Today

Temi più discussi: Il Bayern Monaco ha fatto un affare d'oro grazie a Kompany: uno dei più grandi colpi di mercato di Hasan Salihamidzic si sta rivelando sempre più un fallimento; Lewandowski, vieni alla Juve! La paura di morire e il più sottovalutato: a tutto Douglas Costa; Rivoluzione in difesa, il grande colpo dell'Inter può arrivare dal Bayern Monaco: pronta una formula alla Akanji; Un eroe tedesco ha deciso il suo futuro.

Il Bayern conferma: Guerreiro via a zero. Occasione per la JuveRaphaël Guerreiro è pronto a salutare il Bayern Monaco. Arrivato nel 2023 dal Borussia Dortmund, il laterale portoghese dirà addio al club bavarese al termine della stagione. tuttojuve.com

Juventus, non solo Bernardo Silva: altro colpo a zero dal Portogallo!Oltre al sogno Bernardo Silva, c’è un altro nome dal Portogallo ritenuto molto interessante dalla Juventus: si tratta di Raphael Guerreiro. È stato dato recentemente l’annuncio ufficiale riguardo alla ... fantamaster.it

Quattro anni al Napoli, intervallati da una parentesi al Bayern Monaco, e due al Milan: lo avete riconosciuto dalla sua carriera - facebook.com facebook

I 3 gol segnati dal Bayern negli ultimi 10 minuti contro il Friburgo sono stati il 98°, 99° e 100° in questa Bundesliga. Nessuno ce l’aveva mai fatta dopo 28 partite in Germania. La squadra di Kompany è la prima a raggiungere la tripla cifra nei top 5 campionati e x.com