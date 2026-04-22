Nuovi problemi per l' Hellas | Oyegoke si ferma e stagione finita per Mosquera

L'Hellas Verona si trova ad affrontare nuove difficoltà a poche settimane dalla fine del campionato. Dopo il periodo complicato in classifica e l'inchiesta relativa alle escort che ha coinvolto un giocatore, la squadra ha subito due infortuni importanti. Oyegoke si è fermato a causa di un infortunio, mentre Mosquera ha subito un problema che lo terrà fuori dal campo per il resto della stagione.

Piove sul bagnato in casa Hellas Verona. Oltre al periodo di grande difficoltà in campionato e l'inchiesta sulle escort nella quale è spuntato il nome di Niasse, la formazione guidata da Sammarco deve fare i conti anche con due infortuni dell'ultima ora. La società infatti ha comunicato che, in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sassuolo-Hellas Verona, le probabili formazioni | Stagione finita per SerdarNuova brutta notizia per Sammarco, che perde l'ennesima pedina in vista della sfida del Mapei Stadium: undici quasi obbligato per il tecnico... Doncic si ferma per infortunio: stagione regolare finita, Flagg segna 51 punti nella notte NbaLesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per la stella dei Lakers, che rischia di uscire dalla corsa MVP. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Oltre 3 ore di coda e passeggeri rimasti a terra: problemi con il nuovo sistema di controllo doganale UE; Dalle case alle auto, la Francia vuole elettrificare di più; Note della patch 35.2; Pratone di Quarto, nuovi problemi. Il grido di allarme del Municipio Levante: Il degrado avanza. Nuovi standard di sicurezza per l'avvio di Windows: il piano di aggiornamento per il 2026Microsoft ha iniziato il processo di rilascio di nuovi certificati per Secure Boot destinati agli utenti di PC Windows. Le credenziali originali, introdotte con una durata pianificata di 15 anni, ... hwupgrade.it Nuovi guai giudiziari per Chris BrownNuovi problemi.Continuano i problemi giudiziari per Chris Brown ed una delle sue bodyguard. L’uomo che li aveva accusato di aggressione all’esterno di un hotel di Washington lo scorso anno ha deciso ... 105.net Il cerino sul pasticcio decreto-sicurezza resta in mano a Piantedosi. Anche l’inchiesta 007 dossieraggi e gestione allegra fondi riservati lambisce il governo. Ogni settimana nuovi problemi per l’esecutivo Meloni. x.com Per l’assessore del Municipio Media Val Bisagno e rappresentante di Linea Condivisa, ridurre da tre a due le sezioni per il 2026-2027 è una scelta che rischia di indebolire il servizio e creare nuovi problemi alle famiglie - facebook.com facebook