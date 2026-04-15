Calciomercato Udinese | la rinascita di Zaniolo Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big cosa succederà al termine della stagione
Nicolò Zaniolo ha ottenuto una buona prestazione con la maglia dell’Udinese, mostrando un miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. Al momento, il suo futuro non è deciso, con il club che potrebbe valutare un riscatto o cedere il giocatore a squadre interessate. La stagione sta per concludersi e si attende di conoscere la decisione ufficiale delle parti coinvolte. La situazione rimane ancora aperta, senza indicazioni precise sui prossimi passi.
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