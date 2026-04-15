Calciomercato Udinese | la rinascita di Zaniolo Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big cosa succederà al termine della stagione

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Zaniolo ha ottenuto una buona prestazione con la maglia dell’Udinese, mostrando un miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. Al momento, il suo futuro non è deciso, con il club che potrebbe valutare un riscatto o cedere il giocatore a squadre interessate. La stagione sta per concludersi e si attende di conoscere la decisione ufficiale delle parti coinvolte. La situazione rimane ancora aperta, senza indicazioni precise sui prossimi passi.

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