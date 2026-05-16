Udinese-Cremonese il pronostico | il treno salvezza di Vardy e compagni passa dal Friuli

Nella prossima partita al Bluenergy Stadium, l'Udinese affronterà la Cremonese in una sfida importante per la classifica. I quotisti hanno analizzato le possibilità di risultato, considerando le forze in campo e le statistiche recenti di entrambe le squadre. La gara si inserisce in un momento delicato per le squadre coinvolte, con obiettivi diversi in classifica. Gli operatori hanno indicato le quote per le varie scommesse, evidenziando i favoriti e le possibili sorprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CREMONA, ITALY - OCTOBER 20: Giuseppe Pezzella of US Cremonese in action during the Serie A match between US Cremonese and Udinese Calcio at Stadio Giovanni Zini on October 20, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) Il punto degli operatori sulla sfida del Bluenergy Stadium, tutte le quote per uno dei match fondamentali per la lotta salvezza Dopo l’1-1 dell’andata maturato grazie ai gol di Terraciano e Zaniolo, Udinese e Cremonese tornano ad affrontarsi in condizioni che non potrebbero essere più diverse. I bianconeri sono attualmente decimi in classifica e a quota 50 punti, mentre i grigiorossi occupano la diciottesima posizione con soli 31 punti, e rimangono distanti una lunghezza dal primo posto disponibile per la salvezza, oggi occupato dal Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udinese-Cremonese il pronostico: il treno salvezza di Vardy e compagni passa dal Friuli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie A Now - Al via la 35esima giornata di A e B Sullo stesso argomento Cremonese, la corsa salvezza passa dalla sfida con la Lazio: Vardy è la speranzaQuattro mesi fa, poco prima di Natale, la Cremonese pareggiava 0-0 in casa della Lazio. Il grande assente. Cremonese, è Vardy l’ultima carta salvezzaL’accoglienza degna di una star, tra interviste in grande stile e i tifosi entusiasti. Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/C4jBsvK #scommesse #pronostici x.com Udinese-Cremonese: pronostico, anteprima e probabili formazioniLa Cremonese cerca la prima doppietta di vittorie consecutive in Serie A da dicembre quando farà visita all’Udinese di metà classifica nella penultima giornata di domenica. Dopo una settimana caotica ... calciodangolo.com Pronostico Udinese-Cremonese: ultima spiaggia per GiampaoloUdinese-Cremonese è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it