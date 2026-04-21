Il grande assente Cremonese è Vardy l’ultima carta salvezza

La Cremonese ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, che ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e i media. Dopo un inizio di ambientamento con interviste e momenti di festa, il giocatore ha mostrato un buon rendimento tra ottobre e dicembre, contribuendo con quattro dei cinque gol segnati fino ad ora. La sua presenza rappresenta una delle strategie del club per cercare di migliorare la posizione in classifica.

L’accoglienza degna di una star, tra interviste in grande stile e i tifosi entusiasti. A seguire il faticoso ambientamento, l’ottimo impatto tra ottobre e dicembre realizzando quattro dei cinque gol complessivi segnati fin qui. E infine il calo, prima graduale e poi sempre più netto e culminato infine con l’ultimo mese di stop totale. Oggi è esattamente un mese che Jamie Vardy è fermo ai box per infortunio e la sua avventura alla Cremonese sta sicuramente prendendo una piega poco positiva. "Non so quando lo recupereremo. Non penso proprio per la prossima sfida contro il Napoli". Così si è espresso Giampaolo, dopo l’amaro pareggio maturato domenica col Torino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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