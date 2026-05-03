La Cremonese si prepara a sfidare la Lazio in una partita decisiva per la salvezza. L’allenatore ha annunciato che l’attaccante inglese potrebbe tornare disponibile almeno per la panchina, mentre Thorsby si è allenato con la squadra. La squadra lombarda cerca di ottenere punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

Quattro mesi fa, poco prima di Natale, la Cremonese pareggiava 0-0 in casa della Lazio. I punti in classifica erano 21, le distanze di sicurezza dalla zona rossa, 9. L’aria in città era tranquilla, il grande colpo estivo Jamie Vardy aveva segnato 4 gol nelle prime 16 giornate e nessuno aveva ancora nominato la parola retrocessione. Oggi, dopo un crollo verticale, la squadra è praticamente obbligata a vincere allo Zini contro i biancocelesti per evitare che il fantasma della B diventi sempre più spaventoso. In mezzo, un percorso da 7 punti in 4 mesi e un cambio in panchina che ha portato una vittoria, alla prima di Giampaolo sul campo del Parma (e rimasta l’unica nelle ultime 20 partite di campionato), un pareggio e tre sconfitte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, la corsa salvezza passa dalla sfida con la Lazio: Vardy è la speranza

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