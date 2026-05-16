L'Udinese riporta in campo dal primo minuto la coppia formata da Zaniolo e Davis, dopo quattro partite di assenza. La squadra punta a raggiungere almeno il decimo posto in classifica e riprende a schierare i due giocatori considerati titolari. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e rafforzare la posizione in campionato. La formazione friulana si prepara così a affrontare la partita con rinnovato entusiasmo e un organico potenzialmente più competitivo.

È il caso di dirlo: attenti a quei due. Perché domani la coppia si ricompone ufficialmente. Parliamo di Keinan Davis e Nicolò Zaniolo. Il paziente inglese, Davis, si è rivisto sabato a Cagliari quando è entrato al 20’ della ripresa per Adam Buksa che aveva appena segnato. Ma in coppia col mancino spezzino ha duettato solo per 13’ perché al 33’ il numero 10 ha lasciato il posto a Idrissa Gueye che, grazie al prezioso assist del centravanti, ha firmato il raddoppio e il primo gol in Serie A. Davis ha toccato quota 10 e questo dato influirà anche a livello economico per il futuro in cui resta un punto fermo dell’Udinese di Kosta Runjaic. Ma l’ultimo gol risale al 20 marzo contro il Genoa in cui beccò il giallo che determinò il turno di stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese, attenti a quei due: torna la coppia Zaniolo-Davis dal primo minuto

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