Nella partita tra Udinese e Fiorentina, terminata con un punteggio di 3-0, sono stati protagonisti Davis e Zaniolo con prestazioni di rilievo. Rugani ha invece vissuto un momento difficile, con un episodio che ha sorpreso i presenti. La sfida si è disputata al Bluenergy Stadium, valida per la 27ª giornata del campionato di calcio italiano.

Dopo tre sconfitte consecutive l'Udinese torna a vincere, sconfiggendo la Fiorentina nella sfida valevole per la ventisettesima giornata di campionato e disputata al Bluenergy Stadium. Il successo permette ai bianconeri di raggiungere quota 35, di scavalcare la Lazio e di raggiungere il decimo posto in classifica. Per i viola, che restano fermi a ventiquattro punti, si tratta di una brutta battuta d'arresto: gli uomini di Vanoli, dopo due successi consecutivi, fermano la loro corsa e non riescono ad approfittare delle sconfitte di Lecce e Cremonese, rimanendo in terz'ultima posizione (a parimerito con i giallorossi e i lombardi).

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Udinese-Fiorentina 3-0: Davis e Zaniolo da urlo, Rugani shock

