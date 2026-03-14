Durante la 29ª giornata di Serie A, Udinese e Juventus si sono sfidate in una partita che ha visto brillare Boga e Yildiz, mentre Davis ha faticato e Zaniolo non è riuscito a trovare il ritmo. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match, con giudizi che evidenziano le prestazioni di ciascun giocatore. La gara ha offerto diversi spunti di interesse tra le due squadre.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTI

Articoli correlati

PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoVoti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato.

Pagelle Udinese Juve: Boga supera se stesso, Yildiz forza della natura. Spalletti la vince su due aspetti VOTIdi Marco BaridonPagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Udinese...

Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Udinese Juve

Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma piùUDINESE (a cura di Marta Bonfiglio) Okoye 6.5 - Poche colpe sul gol di Boga. Tiene su tutta tutta la nave con grandi riflessi. Lucido su Miretti. Ehizibue. tuttomercatoweb.com

PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoUdinese-Juventus, match della 29° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop della sfida del 'Bluenergy Stadium' ... calciomercato.it