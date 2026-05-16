Udine Tari anticipata a giugno | arriva il nuovo bonus automatico

A Udine, la tassa sui rifiuti (Tari) sarà pagata anticipatamente a giugno e sarà introdotto un nuovo bonus che sarà applicato in modo automatico. Chi rientra nelle nuove soglie ISEE potrà ricevere uno sconto del 25% sulla Tari senza dover presentare domanda. Le soglie ISEE sono state aggiornate e varieranno in base alle fasce di reddito, determinando così chi potrà beneficiare del bonus. La misura riguarda le famiglie con determinati requisiti economici.

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? Punti chiave Chi riceverà lo sconto automatico del 25% sulla Tari?. Quali sono le nuove soglie Isee per ottenere il bonus?. Come evitare di perdere la notifica digitale della scadenza?. Perché il pagamento della tassa è stato anticipato a giugno?.? In Breve Sconto del 25% per Isee sotto 9.530 euro o 20.000 per famiglie con 4 figli.. Circa 3.201 utenze riceveranno benefici tra 4 e 115 euro tramite sistema Sgate.. Pagamenti tramite PagoPA o F24 presso uffici Net in viale Palmanova 192.. Assistenza telefonica al numero verde 800 520 406 dal lunedì al venerdì.. Entro il 30 giugno le famiglie di Udine dovranno saldare l’acconto per la tassa sui rifiuti, con una scadenza anticipata rispetto alla consuetudine degli anni passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, Tari anticipata a giugno: arriva il nuovo bonus automatico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Loano, Tari anticipata al 30 giugno: arriva il bonus sociale automatico? Domande chiave Chi riceve lo sconto automatico del 25% sulla Tari? Come funziona il calcolo del conguaglio a fine anno? Perché la scadenza della... Bonus rifiuti e scadenze: l'acconto Tari 2026 a Udine si paga entro fine giugnoIl Comune di Udine, in collaborazione con Net, ha avviato in questi giorni la distribuzione degli avvisi di pagamento relativi all'acconto Tari 2026,...