Ucraina Zelensky ammette | Carenza di missili Patriot il motivo è la guerra in Medio Oriente

Il presidente ucraino ha dichiarato che il paese sta affrontando una grave carenza di missili Patriot, attribuendola alle conseguenze della guerra in Medio Oriente. La dichiarazione è stata rilasciata durante una visita ufficiale in Germania, dove ha evidenziato come questa mancanza influisca sulla capacità difensiva dell’Ucraina. La questione è stata confermata in un contesto di discussione sulla situazione militare nel paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la sua visita avvenuta in Germania questa settimana, ha ammesso che la situazione sul fronte difesa è particolarmente critica. Pare, infatti, che l’Ucraina stia riscontrando una carenza di missili Patriot a causa della guerra in Medio Oriente. Nello stesso scenario il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha definito la fine degli aiuti all’Ucraina «uno dei risultati più orgogliosi» dell’amministrazione Trump. Zelensky segnala carenza di missili Patriot, necessità di sviluppare una propria difesa. Zelensky, all’emittente nazionale tedesca Zdf, ha dichiarato: «La situazione è talmente deficitaria che non potrebbe essere peggiore».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ucraina, Zelensky ammette: «Carenza di missili Patriot, il motivo è la guerra in Medio Oriente» Notizie correlate «Una guerra lunga in Medio Oriente influisce sulla nostra difesa». Zelensky tra Ucraina e conflitto in IranIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per gli effetti che un conflitto prolungato in Medio Oriente potrebbe avere sulla... Guerra all’Iran, il progetto di Zelensky: vendere a Usa e paesi del Golfo droni per bloccare gli Shahed in cambio di missili PatriotIl pacchetto comprende droni in grado di neutralizzare gli Shahed, oltre a tecnici e istruttori per utilizzarli.