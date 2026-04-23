Ue a Cipro il Consiglio informale Zelensky | Ucraina pronta per ingresso

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cipro si è aperto il Consiglio europeo informale, con i leader presenti per discutere varie questioni. La riunione è iniziata con un incontro tra i rappresentanti europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il colloquio, Zelensky ha affermato che l’Ucraina è pronta ad entrare nell’Unione Europea. La discussione prosegue su altri temi di interesse comunitario.

A Cipro è cominciato il Consiglio europeo informale. Primo punto lo scambio dei leader con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky: “Ingresso in Ue nel 2027? Noi pronti ad aprire cluster”. L’ingresso dell’Ucraina in Ue nel 2027? “ Lo desideriamo moltissimo. Ho sempre detto che non dipende dalla decisione dell’Ucraina e del popolo ucraino. Abbiamo già deciso di voler entrare nell’Ue il più rapidamente possibile e l’Ue ci ha aiutato e continua ad aiutarci molto durante questa guerra. Noi condivideremo le nostre conoscenze e la nostra esperienza per rafforzare l’Europa. Tutti capiscono che abbiamo un’esperienza unica. Per quanto riguarda la Ue, noi siamo pronti ad aprire i cluster, e credo che anche l’Ue sia pronta a sostenerci in questo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ue, a Cipro il Consiglio informale. Zelensky: “Ucraina pronta per ingresso”

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