Trump annuncia il blitz contro l’Isis | ucciso in Africa il numero due del Califfato
Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che le forze americane e nigeriane hanno condotto un’operazione in Africa durante la quale è stato ucciso un alto comandante dell’Isis, considerato il secondo in comando del gruppo terroristico a livello mondiale. L’operazione ha portato alla morte di questa figura di rilievo per il Califfato. La notizia è stata resa pubblica attraverso un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle circostanze dell’intervento.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, indicato come il numero due del gruppo terroristico a livello globale. “Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha scritto Trump in un post su Truth Social. Il presidente ha identificato l’obiettivo come Abu-Bilal al-Minuki, spiegando che “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump Says US Launched Massive Strike on ISIS Targets in Syria at North Carolina Rally | APT
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