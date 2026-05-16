Trump annuncia il blitz contro l’Isis | ucciso in Africa il numero due del Califfato

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che le forze americane e nigeriane hanno condotto un’operazione in Africa durante la quale è stato ucciso un alto comandante dell’Isis, considerato il secondo in comando del gruppo terroristico a livello mondiale. L’operazione ha portato alla morte di questa figura di rilievo per il Califfato. La notizia è stata resa pubblica attraverso un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle circostanze dell’intervento.

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