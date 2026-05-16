Trump annuncia il blitz contro l’Isis | ucciso in Africa il numero due del Califfato

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che le forze americane e nigeriane hanno condotto un’operazione in Africa durante la quale è stato ucciso un alto comandante dell’Isis, considerato il secondo in comando del gruppo terroristico a livello mondiale. L’operazione ha portato alla morte di questa figura di rilievo per il Califfato. La notizia è stata resa pubblica attraverso un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle circostanze dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, indicato come il numero due del gruppo terroristico a livello globale. “Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha scritto Trump in un post su Truth Social. Il presidente ha identificato l’obiettivo come Abu-Bilal al-Minuki, spiegando che “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump annuncia il blitz contro l8217isis ucciso in africa il numero due del califfato
© Ilgiornale.it - Trump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del Califfato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump Says US Launched Massive Strike on ISIS Targets in Syria at North Carolina Rally | APT

Video Trump Says US Launched Massive Strike on ISIS Targets in Syria at North Carolina Rally | APT

Sullo stesso argomento

Trump: «Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki». La Cnn: «Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran» – La diretta«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una...

ISIS, colpito il numero due: allerta attacchi in Iran? Punti chiave Come influirà l'eliminazione di al-Minuki sulla stabilità dell'Iran? Perché gli Stati Uniti stanno concentrando truppe in Medio...

trump annuncia il blitzTrump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del CaliffatoL’operazione condotta con le forze nigeriane ha eliminato Abu-Bilal al-Minuki. Il presidente Usa: Non pianificherà più attacchi contro gli americani ... ilgiornale.it

trump annuncia il blitzUcraina-Russia, Trump annuncia tregua di 3 giorni: Ci avviciniamo a soluzione guerraUcraina-Russia, Trump annuncia tregua di 3 giorni: Ci avviciniamo a soluzione guerra. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ''un cessate ... lamilano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web