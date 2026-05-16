Trump | Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki La Cnn | Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran – La diretta
Nelle ultime ore, sono state annunciate operazioni militari che hanno portato alla neutralizzazione di un noto leader dell'ISIS. La Cnn ha riferito di una possibile ripresa degli attacchi in Iran, collegandola con recenti sviluppi nelle attività terroristiche. Un comandante ha dichiarato che le forze armate di due nazioni hanno condotto con successo una missione complessa, mirata a eliminare uno dei terroristi più attivi al mondo. La notizia suscita attenzione sulle attività delle forze militari coinvolte.
«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, vicecomandante dell’Isis». Lo annuncia Donald Trump con un post su Truth. “Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS.” -. pic.twitter. 🔗 Leggi su Open.online
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