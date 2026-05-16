Trump | Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki La Cnn | Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran – La diretta

Nelle ultime ore, sono state annunciate operazioni militari che hanno portato alla neutralizzazione di un noto leader dell'ISIS. La Cnn ha riferito di una possibile ripresa degli attacchi in Iran, collegandola con recenti sviluppi nelle attività terroristiche. Un comandante ha dichiarato che le forze armate di due nazioni hanno condotto con successo una missione complessa, mirata a eliminare uno dei terroristi più attivi al mondo. La notizia suscita attenzione sulle attività delle forze militari coinvolte.

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