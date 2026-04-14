Ravenna 29enne ucciso con coltellata alla gola

Nella notte, un giovane di 29 anni è stato trovato senza vita in una zona di Ravenna. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla gola. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospettati o moventi. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale per l’autopsia.

RAVENNA, 14 APR – Un giovane di origine senegalese di 29 anni è stato trovato ucciso la scorsa notte con almeno una ferita da arma da taglio al collo nel quartiere Darsena, a ridosso del centro di Ravenna. Nella stessa area trovato anche un 36enne del Mali con una ferita da arma da taglio, portato in ospedale (non sarebbe in pericolo di vita). Sul posto, oltre ai carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto, sono giunti anche polizia, guardia di Finanza, la cui caserma si trova in zona, e la Pm di turno Ylenia Barbieri. Via Antico Squero è stata chiusa per agevolare i rilievi.Non è escluso che morto e ferito siano stati coinvolti nello stesso fatto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ravenna, 29enne ucciso con coltellata alla gola Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze un altro feritoUn uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita nella notte nel quartiere Darsena, vicino al centro di Ravenna, con almeno una... Trovato morto con una coltellata al collo, fermato un 36enne ferito: «È il sospetto omicida». Il caso del 29enne ucciso a RavennaCisse Moussa, 29 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita nella notte lungo la pista ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere... Ravenna, giovane ucciso con una coltellata al collo - facebook.com facebook Pallavolo A2M - Ravenna, Zlatanov: "Bravi di squadra, abbiamo fatto una bella partita" x.com