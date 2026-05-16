Uccidete la colomba bianca | il sapore della guerra fredda

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UCCIDETE  LA    COLOMBA  BIANCA La7   cinema   ore  23.45 Con  Gene Hackman,  Tommy Lee Jones e  Joanna  Cassidy.  Regia di Andrew Davis.  Produzione  USA  1989. Durata:  1 ora  e 48 minuti LA TRAMA  Alla   fine  degli  anni  80  quando    finalmente la guerra  fredda   sembra   volgere  al  termine, un  sergente  americano pluridecorato viene  incaricato  di   scortare un  militare  che  sta per  essere   giudicato dalla  corte marziale. In realtà è un  cecchino specializzato in  operazioni   sporche   e una  sporchissima è  in fase  di  esecuzione (uccidere i leader USA  e U). Il   cecchino  scappa e   il  sergente mentre  tenta  di  riprenderlo, scopre e  sventa il   complotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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