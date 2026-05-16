Uccidete la colomba bianca | il sapore della guerra fredda

UCCIDETE LA COLOMBA BIANCA La7 cinema ore 23.45 Con Gene Hackman, Tommy Lee Jones e Joanna Cassidy. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Alla fine degli anni 80 quando finalmente la guerra fredda sembra volgere al termine, un sergente americano pluridecorato viene incaricato di scortare un militare che sta per essere giudicato dalla corte marziale. In realtà è un cecchino specializzato in operazioni sporche e una sporchissima è in fase di esecuzione (uccidere i leader USA e U). Il cecchino scappa e il sergente mentre tenta di riprenderlo, scopre e sventa il complotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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