Un ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di rispolverare una legge della Guerra Fredda per aumentare le trivellazioni in California, suscitando reazioni contrastanti. Il governatore dello stato ha definito questa mossa come “ordini disperati”. La decisione riguarda l’attivazione di misure che permettono di sfruttare risorse petrolifere in modo più rapido e semplice. La questione ha attirato l’attenzione di chi si oppone a questa strategia.

Roma, 14 marzo 2026 – Dopo aver temporaneamente allentato le sanzioni sul petrolio russo bloccato in mare, nel tentativo di contenere l'impennata dei prezzi energetici provocata dall'operazione militare contro l'Iran, il presidente americano Donald Trump rispolvera una legge risalente all'epoca della Guerra Fredda allo scopo di incrementare la produzione di petrolio al largo delle coste della California meridionale e soddisfare la domanda energetica. Iran, attaccato sito petrolifero negli Emirati Arabi Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: attaccata isola di Kharg. Trump: altri Paesi inviino navi per la sicurezza di Hormuz. Teheran: stretto chiuso solo ai nemici e ai loro alleati epa12815484 US President Donald Trump speaks during a Women's History Month event at the White House in Washington, DC, USA, 12 March 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump riesuma una legge della Guerra Fredda per spremere il petrolio della California. Il governatore: “Ordini disperati”

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