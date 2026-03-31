Durante le festività natalizie a Campobasso, due persone sono decedute in circostanze che hanno portato le autorità a sospettare un avvelenamento. Le indagini della Procura sono focalizzate su un possibile omicidio premeditato, legato all’uso di un veleno particolarmente letale. Al centro delle verifiche ci sono le cause della morte e le sostanze trovate, con un’attenzione specifica alla presenza di una sostanza altamente tossica.

Un pranzo di Natale che si trasforma in una tragedia indelebile. Le indagini della Procura di Campobasso sul caso della madre e della figlia decedute durante le festività puntano ora verso un’ipotesi inquietante: duplice omicidio premeditato per avvelenamento. Al centro del giallo ci sarebbe lei, la ricina, una sostanza che evoca scenari da spy-story della Guerra Fredda e che oggi torna a scuotere la cronaca nazionale. Ma cos’è esattamente questa tossina e perché è considerata una delle armi biologiche più letali al mondo? Una killer silenziosa tra i fiori dei nostri giardini. La ricina è una fitotossina, una proteina di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino ( Ricinus communis ). 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Il veleno “perfetto” della Guerra Fredda nel cuore di Campobasso: cos’è la ricina e perché non lascia scampo

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