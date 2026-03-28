Parma uccide il compagno con una coltellata | arrestata 21enne

Una donna di 21 anni è stata arrestata a Parma con l’accusa di aver ucciso il suo convivente con una coltellata. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo quanto riferiscono gli investigatori, l’episodio non sarebbe avvenuto in modo intenzionale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori. I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato Brenda Alesandrina Fumagalli, 21 anni, di origini cubane, accusata dell’omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo del compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini dominicane. Il giovane era stato colpito il 4 marzo all’interno dell’abitazione della coppia, nel quartiere Borgo Riccio, ed è morto il giorno dopo in ospedale per uno shock emorragico provocato dalla profonda ferita da arma da taglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata 21enne Articoli correlati Parma, arrestata 21enne per aver ucciso il compagnoÈ stata arrestata Brenda Fumagalli, 21enne di origini cubane, per l’omicidio del suo compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini... Parma, uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne. «Omicidio dopo improvvisa reazione violenta»I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda... Tutto quello che riguarda Parma uccide il compagno con una... Parma, arrestata 21enne per aver ucciso il compagnoÈ stata arrestata Brenda Fumagalli, 21enne di origini cubane, per l'omicidio del suo compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini ... lapresse.it Parma, ventunenne arrestata dopo la morte del compagno: Non un incidente, ma reazione violentaChristopher Gaston Ogando, 27 anni, era spirato il 5 marzo in ospedale per le ferite provocate da una lama. In casa in quel momento c’era solo la coppia. La giovane era indagata per omicidio volontari ... msn.com