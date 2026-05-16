Ubriaca e con foglio di via aggredisce gli agenti ferendoli Denunciata per vari reati

Nella giornata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, le forze dell’ordine hanno identificato 96 persone nel corso di controlli sul territorio. Durante un intervento, una donna risultata ubriaca e con un foglio di via in corso ha aggredito gli agenti, ferendoli. La stessa donna è stata denunciata per vari reati, tra cui aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o ulteriori sviluppi legali.

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