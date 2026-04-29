Sora non si ferma all’alt e minaccia gli agenti con una forbice | denunciata 70enne

Nella giornata di ieri a Sora, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti durante un controllo di routine, che si è concluso con la denuncia di una donna di circa 70 anni residente in provincia. La donna non si è fermata all’alt e ha minacciato gli agenti con una forbice, comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione nella giornata di ieri a Sora, dove la Polizia di Stato ha denunciato una donna di circa 70 anni, residente in provincia, al termine di un intervento scaturito durante i controlli del territorio.Un equipaggio della squadra volanti del Commissariato, impegnato nell’attività.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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