Durante la conferenza stampa di Canzonissima è stato annunciato che Elettra Lamborghini sarà tra i conduttori dell'Eurovision Song Contest, affiancata da Gabriele Corsi. La notizia è stata comunicata in diretta, suscitando sorpresa tra il pubblico presente. La collaborazione tra i due conduttori è stata ufficializzata durante l'evento, che ha attirato l'attenzione dei media.

Colpo di scena in diretta durante la conferenza stampa di Canzonissima: Elettra Lamborghini sarà tra i conduttori dell'Eurovision Song Contest al fianco di Gabriele Corsi. L'annuncio è arrivato davanti alla stampa senza preavviso, cogliendo di sorpresa la stessa artista quando le è stato comunicato dal direttore intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore "Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l'Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata", ha commentato Lamborghini a margine della conferenza, spiegando di aver ricevuto solo indiscrezioni nelle ore precedenti. "Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse, dico la verità, non mi aspettavo fosse confermato, evidentemente lo è quindi mi dovrò preparare, immagino". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurovision, Elettra Lamborghini conduttrice con Gabriele Corsi

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