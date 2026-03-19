Eurovision 2026 | Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini guideranno la diretta italiana

Per l’edizione del 2026 dell’Eurovision, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini saranno i protagonisti della trasmissione italiana. La coppia condurrà la diretta televisiva dall’Italia, mentre l’evento si svolgerà in un’altra nazione europea. La loro presenza è stata annunciata ufficialmente e rappresenta il punto di riferimento per gli spettatori italiani durante la serata.

La conferma è arrivata in modo diretto e ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Gabriele Corsi continuerà il suo percorso legato all’evento musicale europeo, mentre al suo fianco ci sarà Elettra Lamborghini, scelta che introduce un elemento di novità evidente.La combinazione tra esperienza televisiva e personalità pop segna una svolta nella narrazione italiana dello show. Durante l’annuncio, la stessa Elettra Lamborghini ha mostrato sorpresa, lasciando trasparire un clima poco costruito. “Non sapevo fosse già ufficiale”, avrebbe dichiarato, contribuendo a rendere il momento ancora più spontaneo. Sui social si è diffusa rapidamente un’interpretazione imprecisa della notizia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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