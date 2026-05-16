tutto quello che non abbiamo visto durante la guerra in medio oriente

Durante il conflitto in Medio Oriente sono emerse diverse informazioni non immediatamente visibili. Sono stati segnalati attacchi da parte di alcuni paesi del Golfo, mentre alcune basi israeliane e statunitensi risultano ancora non individuate o sono state distrutte. Questi dettagli non sono stati sempre resi pubblici o confermati ufficialmente, lasciando molte zone d’ombra sulla reale portata e sulle operazioni svolte durante il conflitto. Le fonti disponibili indicano solo alcuni degli eventi che si sono verificati dietro le quinte.

Attacchi dei paesi del Golfo, basi israeliane segrete, basi statunitensi distrutte: molte cose sono sfuggite ai nostri schermi Nei quaranta giorni passati dal primo bombardamento di Stati Uniti e Israele sull’Iran, il 28 febbraio, fino al cessate il fuoco dell’8 aprile, gli aggiornamenti sulle operazioni militari sono stati costanti, grazie a comunicati ufficiali, testimonianze sul campo postate sui social, video di obiettivi colpiti e immagini satellitari. Per oltre un mese l’opinione pubblica mondiale ha creduto di poter seguire in tempo reale ogni sviluppo della guerra, anche solo da un computer o da un telefono: era un’illusione. Gli attacchi dei paesi del Golfo L’Iran ha presto coinvolto nella guerra i paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi, colpendo obiettivi militari e civili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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