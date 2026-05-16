di Francesco Marinello Cambiando continuamente forma, l’arte attraversa i linguaggi e continua a interrogare il modo di capire il mondo. È da questa idea che prende forma la seconda edizione di "Orizzonti dell’Arte", rassegna ideata e organizzata dall’ Associazione Qulture con la direzione artistica di Antonio Celano, in scena a Palazzo Binelli nelle giornate di sabato 23 e domenica 24. Dopo il debutto dello scorso anno, la kermesse torna con un programma pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta di nuovi universi artistici e di sensibilità creative originali, mantenendo un equilibrio tra rigore nei contenuti, chiarezza nell’esposizione e dialogo aperto con gli autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per ’Orizzonti dell’arte’. Il debutto con ’Michelangelo’

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