Il Diavolo Veste Prada 2 | tutto pronto per il debutto ufficiale

Il film Il Diavolo Veste Prada 2 si prepara al suo debutto ufficiale con un evento esclusivo. Nella settimana del design, sarà allestito uno spazio presso un grande centro commerciale, dove sono previste anteprime e installazioni per il pubblico. Sono stati invitati diversi personaggi noti e ci saranno momenti dedicati alla presentazione del film. L’evento è stato annunciato con largo anticipo e attirerà sicuramente molti appassionati.

Disney Italia e Rinascente hanno festeggiato l’arrivo de Il Diavolo Veste Prada 2 con un evento speciale a Rinascente Milano Piazza Duomo e in quattro cinema della città, consentendo a oltre 2000 ospiti di assistere all’anteprima italiana del film prodotto da 20th Century Studios. Il sequel del famoso fenomeno mondiale debutterà nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Alla serata, durante la Milano Design Week, hanno partecipato numerosi invitati dal mondo dello spettacolo, musica, sport e web, tra cui Michelle Hunziker, Roberto Bolle, Federica Panicucci, Serena Autieri, Simona Ventura, Virna Toppi, Anna Dello Russo, Paolo Stella, Alvise...🔗 Leggi su Bollicinevip.com Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale Notizie correlate ‘Il Diavolo Veste Prada 2’: è ufficiale, sono aperte le prevenditeIl ticchetìo delle scarpe di Miranda Priestly fa il suo ingresso il 29 aprile sul grande schermo, per tornare protagonista nel tanto atteso sequel Il... Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: è uscito il trailer ufficiale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 arriva a Londra: Miranda brilla nella notte, Andy sceglie le righe, Emily opta per pizzi e ricami (ma non solo). Tutti i look dei protagonisti; Villa Arconati: da Il Diavolo veste Prada 2 alla cena di Bulgari. Bellezza e magnetismo della piccola Versailles alle porte di Milano; Il diavolo veste Prada 2: il ritorno più glamour dell’anno al cinema; Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra. Abbiamo visto Il diavolo veste Prada 2 e possiamo confermare che questa scena non è stata inclusa nel filmNonostante si vociferasse di diverse apparizioni di celebs nel cast de Il diavolo veste Prada 2, non tutte sono poi finite nel montaggio finale. In vista dell'uscita del film, prevista per in Italia p ... elle.com Entra nel mondo di Il Diavolo Veste Prada 2 a La Rinascente Milano con L'Oréal ParisAlla scoperta del Beauty Office a tema Il Diavolo Veste Prada 2. Attenzione: per entrare serve un certo senso di stile ... vanityfair.it Meryl Streep: Miranda Priestly Cerca la bellezza ma oggi si sente in pericolo. L'attrice torna nel ruolo iconico de Il Diavolo veste Prada 2, nelle sale dal 29 aprile #ANSA - facebook.com facebook Che bello l’evento di ieri sera!! Vedere in anteprima “Il diavolo veste Prada 2” è stato per me un grande onore e, soprattutto, mi ha sbloccato un bellissimo ricordo che voglio condividere con voi… Nel 2006 fui invitata a vedere il “prequel”, il primo iconico “Il x.com