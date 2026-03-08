Menarini ha pubblicato una nuova monografia dedicata a Michelangelo, concentrandosi sul legame tra arte e salute. La pubblicazione celebra anche i settant’anni di attività dell’azienda, mentre nel 2026 si ricorderanno i 140 anni dalla fondazione. L’opera analizza il ruolo dell’artista come figura “prodigiosa” e il suo impatto nel campo della cultura e del benessere.

Settant’anni di arte: per Menarini il 2026 è un anno speciale, quello dei 140 anni dalla fondazione. Ma il Gruppo farmaceutico con base a Firenze quest’anno festeggia anche i 70 anni del suo Volume d’arte, una collana di preziose monografie che dal 1956 esplorano il lavoro dei grandi maestri dell’arte italiana. Quest’anno la scelta è caduta su Michelangelo Buonarroti, “giovane prodigioso” e un artista straordinariamente longevo, che fu scultore, pittore, architetto e poeta, come ricorda Cristina Acidini, storica dell’arte e autrice del volume edito da Pacini. Nato il 6 marzo del 1475, il Buonarroti morì il 18 febbraio del 1564 sulla soglia dei novant’anni, “un traguardo eccezionale per l’epoca, restando lucido fino alla fine”, si legge nella monografia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arte e salute: il ‘prodigioso’ Michelangelo protagonista dell’ultima monografia Menarini

