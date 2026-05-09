Unicusano Avellino Basket | Gara 2 caccia al riscatto al PalaDozza

Dopo la prima sfida, la squadra di coach Gennaro Di Carlo si prepara a scendere in campo per la gara 2 questa sera alle 20, al PalaDozza. I giocatori si stanno allenando intensamente per affrontare la partita, che rappresenta un’occasione di riscatto dopo l’esito precedente. La formazione avellinese cerca di migliorare le proprie prestazioni in questa seconda prova del campionato.

Giusto il tempo di ricaricare le batterie ed è già tempo di gara 2. La formazione di coach Gennaro Di Carlo questa sera alle 20.30, sempre al PalaDozza, affronterà nuovamente la Flats Service Fortitudo Bologna. Arbitri del match: Salustri, Gai, Nuara.In gara 1 i biancoverdi hanno fatto la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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