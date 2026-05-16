Tutti in pista va in scena il ’Sanremo del Ballo’

L’attenzione si concentra sull’attesa per il ‘Sanremo del Ballo’ 2026, un evento che si svolgerà giovedì 21 maggio presso il maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe, a Terre Roveresche. In questa occasione si terrà l’ottava edizione della compilation nazionale ‘Italia Musica’. L’evento coinvolge diversi artisti e ballerini, pronti a esibirsi davanti al pubblico locale e non solo. La serata vede coinvolti vari protagonisti del mondo della musica e della danza, in un appuntamento che richiama l’attenzione di molti appassionati.

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Cresce l’attesa per il ‘ Sanremo del Ballo ’ 2026. Giovedì 21 maggio al maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe, a Terre Roveresche, andrà in scena l’ottava edizione della compilation nazionale ‘ Italia Musica ’. L’evento, che avrà come presentatrice la brava e bella Anna Falchi, vedrà alternarsi sul palcoscenico del noto locale metaurense, punto di riferimento da oltre 40 anni per gli appassionati del ritmo, il meglio degli artisti che interpretano la musica da ballo. Organizzatrice della kermesse è l’Associazione Musicale Primavera, guidata dall’ex cantautore Sergio Boldorini e da Demis, cantante e presentatore televisivo di trasmissioni dedicate alla danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti in pista, va in scena il ’Sanremo del Ballo’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le nonnine di Ostuni tornano in pista: eccole ballare sulle note (sanremesi) di Sal Da Vinci Sullo stesso argomento Il successo del campione europeo su pista. Lazzaretto, va in scena lo sprint di VendraminLa "Sagra del Ciclismo" a Lazzeretto si è conclusa dopo otto ore di gare con la prova riservata agli juniores e conclusosi dopo una gara condotta ad... A Fagagna va in scena il "ballo sociale" con Nicoletta Oscuro e Hugo SamekSi conclude venerdì 8 maggio, negli spazi della Cjase di Catine a Villalta di Fagagna, il percorso dei “Racconti sonori” promossi per il cartellone...