A Fagagna va in scena il ballo sociale con Nicoletta Oscuro e Hugo Samek

A Fagagna si svolge un evento di ballo sociale con Nicoletta Oscuro e Hugo Samek, che si conclude venerdì 8 maggio presso la Cjase di Catine a Villalta. L’iniziativa fa parte del progetto “Racconti sonori”, inserito nel cartellone “Cambiare le storie”. L’evento è promosso da Damatrà onlus in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Fagagna e l’Ufficio di.

Si conclude venerdì 8 maggio, negli spazi della Cjase di Catine a Villalta di Fagagna, il percorso dei “Racconti sonori” promossi per il cartellone “Cambiare le storie”, un’iniziativa di Damatrà onlus in sinergia con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Fagagna, l’Ufficio di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Al Teatro delle Muse arriva in scena "Il male oscuro" con Ninni Bruschetta e Alessio VassalloArriva ad Ancona, dopo il successo milanese e in diverse città italiane, dal 15 al 19 aprile al Teatro delle Muse la produzione di Marche Teatro, che... Leggi anche: Il commissario Nicoletta Bisello smette la divisa e va in pensione