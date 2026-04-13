La " Sagra del Ciclismo " a Lazzeretto si è conclusa dopo otto ore di gare con la prova riservata agli juniores e conclusosi dopo una gara condotta ad oltre 45 di media con una volata del gruppo compatto, e il successo del forte velocista veneto e già campione europeo su pista, Jacopo Vendramin che ha superato Gileno ancora bravo e Verdirame. La notizia è che dopo sette vittorie in un mese non ha vinto Il Team Vangi Tommasini, che ha cercato di controllare la corsa ma nella volata finale solo piazzamenti per il team di Calenzano. Nulla da obbiettare sulla vittoria di Vendramin fior di velocista quando tempista e intelligente. Da ricordare scorrendo l’ordine di arrivo della velocissima kermesse, i buoni piazzamenti di Gaggioli e Kolarski a confermare il buon avvio di stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il successo del campione europeo su pista. Lazzaretto, va in scena lo sprint di Vendramin

Ciclismo: Sprint poderoso e terzo successo di Vendramin a LazzerettoEmpoli, 12 aprile 2026 - La “Sagra del Ciclismo” a Lazzeretto si è conclusa dopo otto ore di gare con la prova riservata agli juniores e conclusosi...

LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lahti 2026 in DIRETTA: Pellegrino ritrova la pista dove si laureò campione del mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara sprint a tecnica libera dal tempio...