Turismo sicurezza e servizi | Fermo si unisca ai Comuni costieri

Un nuovo progetto si delinea per il territorio, coinvolgendo il settore del turismo, la sicurezza e i servizi. Un’idea che mira a superare i confini amministrativi, proponendo una visione collettiva per il futuro della zona. Un Comune si unisce a un gruppo di altri centri costieri per formulare un piano comune, con l’obiettivo di migliorare l’offerta e la vivibilità dell’area. La proposta si concentra sulla collaborazione tra i vari enti locali per affrontare le sfide e sviluppare iniziative condivise.

Porto San Giorgio entra nel cuore di una proposta che invita a guardare oltre i confini comunali e a immaginare il futuro del Fermano come un progetto condiviso. È uno dei passaggi più significativi del documento programmatico presentato dall’Associazione Giorgio La Pira, che ha raccolto idee e proposte per lo sviluppo del territorio. Il documento, illustrato dal presidente Maurizio Temperini, affronta temi strategici e richiama la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. L’obiettivo è creare sinergie concrete su turismo, sicurezza, servizi, infrastrutture ed eventi, mettendo in rete le potenzialità delle principali città del comprensorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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