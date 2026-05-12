Imprese servizi turismo A Fermo tre visioni di città

A Fermo, il dibattito tra i candidati sindaco organizzato dalla Cna ha visto la partecipazione di tre dei quattro sfidanti. L'incontro si è concentrato su temi come imprese, servizi e turismo, offrendo un'occasione per confrontare diverse visioni della città. Durante l'evento, i candidati hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande poste dagli organizzatori, dando così un quadro delle diverse strategie in campo.

Nel confronto tra i candidati sindaco promosso dalla Cna, si sono ritrovati tre dei quattro competitor: Saturnino Di Ruscio, Alberto Scarfini e Angelica Malvatani (assente per imprevisti impegni Leonardo Tosoni), che sono stati invitati a prendere visione del documento della Cna Fermo in cui il presidente Emiliano Tomassini, il direttore Andrea Caranfa e il direttivo, oltre a tracciare un quadro sull’oggi di Fermo in termini di imprese, servizi, fiscalità e altro, hanno rimarcato auspicabili linee di azione della futura amministrazione, insieme a una interlocuzione continua. Tra i temi del confronto moderato da Stella Alfieri e trasmesso da Radio FM1: viabilità, sicurezza, partecipazione, turismo, lavoro, sociale, qualità della vita fino al quesito finale sulla visione strategica della città di ogni candidato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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