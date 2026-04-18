A Roma, presso la Camera dei deputati, un rappresentante di un comune costiero e l’assessore al turismo hanno partecipato a un incontro per discutere una proposta di legge che mira a istituire la qualifica ufficiale di Comunità marina o lacuale. La proposta riguarda l’area delle località di mare, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla stagionalità e alla gestione turistica.

A Roma, presso la Camera dei deputati, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, insieme all’assessore al turismo Corinna Sandias, ha preso parte a un incontro decisivo per sostenere una proposta di legge volta a introdurre la qualifica ufficiale di Comunità marina o lacuale. L’iniziativa, avanzata da alcuni parlamentari, mira a modificare le regole di gestione dei comuni costieri, affrontando il problema della sproporzione tra i residenti permanenti e l’afflusso massiccio di visitatori durante i periodi di massima attività turistica. Il fenomeno della città-fisarmonica e la richiesta di risorse reali. La necessità di un nuovo inquadramento normativo nasce da una realtà demografica che trasforma radicalmente i centri costieri come Montesilvano durante la stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo: la sfida per i comuni costieri contro l’effetto fisarmonica

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