Lancio collettivo di palloncini la denuncia di Legambiente | Minaccia per l' ecosistema Il Comune si attivi per vietarlo

Sabato 9 maggio si è verificato un lancio collettivo di palloncini vicino al campo sportivo di Osimo Stazione, episodio che ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità delle iniziative pubbliche e private nel territorio comunale. Legambiente ha denunciato che questa pratica rappresenta una minaccia per l’ecosistema locale e ha chiesto al Comune di adottare misure per vietarla. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli eventi in zona.

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OSIMO – Un nuovo episodio di lancio collettivo di palloncini si è verificato sabato 9 maggio vicino al campo sportivo di Osimo Stazione, riaccendendo il dibattito sulla sostenibilità degli eventi pubblici e privati nel territorio comunale.A tal proposito il Circolo Legambiente di Osimo interviene.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Osimo, stop ai palloncini in aria: il monito di LegambienteOsimo, 10 maggio 2026 – Un nuovo episodio di lancio collettivo di palloncini si è verificato al campo sportivo di Osimo Stazione, riaccendendo il... "Sirin, continua a ballare". Lancio di palloncini per la 26enne morta a ForlìLa luce del tardo pomeriggio illumina piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del quartiere Darsena, dove una trentina di giovani si stanno radunando. Argomenti più discussi: Osimo, stop ai palloncini in aria: il monito di Legambiente; Osimo Stazione, Legambiente contro il lancio di palloncini: Grave rischio ambientale; PALLONCINI E DELIRI, LEGAMBIENTE IN TILT: LA DERIVA IDEOLOGICA DELL'AMBIENTALISMO OSIMANO; Agnano, Gran Premio Lotteria nel segno di Free Time Jepson: applausi e commozione per Domenico Caliendo.