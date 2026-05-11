Lancio collettivo di palloncini la denuncia di Legambiente | Minaccia per l' ecosistema Il Comune si attivi per vietarlo
Sabato 9 maggio si è verificato un lancio collettivo di palloncini vicino al campo sportivo di Osimo Stazione, episodio che ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità delle iniziative pubbliche e private nel territorio comunale. Legambiente ha denunciato che questa pratica rappresenta una minaccia per l’ecosistema locale e ha chiesto al Comune di adottare misure per vietarla. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli eventi in zona.
OSIMO – Un nuovo episodio di lancio collettivo di palloncini si è verificato sabato 9 maggio vicino al campo sportivo di Osimo Stazione, riaccendendo il dibattito sulla sostenibilità degli eventi pubblici e privati nel territorio comunale.A tal proposito il Circolo Legambiente di Osimo interviene.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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La mobilitazione senza precedenti è promossa, tra gli altri, dal collettivo Anga (Art Not Genocide Alliance). facebook