Mobilità sostenibile Comune casertano ottiene la Bandiera Gialla

Il Comune di Cellole ha ricevuto la Bandiera Gialla 2025 dalla Fiab-Comune Ciclabile, un riconoscimento che premia l'impegno nell'ambito della mobilità sostenibile. La premiazione arriva dopo anni di iniziative e progetti rivolti a promuovere l'uso della bicicletta e a ridurre l'impatto ambientale. La consegna del premio evidenzia il percorso intrapreso dall'amministrazione locale in quest'area.

Il Comune di Cellole è stato premiato con la Bandiera Gialla 2025 della Fiab-Comune Ciclabile. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni a favore dell'ambiente e della mobilità sostenibile. "Questo risultato premia le iniziative realizzate per la tutela dell'ambiente e le infrastrutture create per favorire la mobilità in bicicletta. Un risultato che appartiene a tutta la nostra comunità, un passo importante verso una Cellole sempre più sostenibile - dichiara il sindaco Guido Di Leone -. Siamo orgogliosi di aver contribuito a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, sensibilizzando sempre più persone verso uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

