turismo e prodotti del territorio il mini appennino lab con i ragazzi

Nella sala consiliare del Comune di Amandola si è svolta la presentazione del ‘Mini-Appennino Lab’, un percorso pensato per coinvolgere i giovani del territorio. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Sibillini Romantici’, promosso dai comuni di Amandola, Montedinove e Rotella. L’obiettivo del laboratorio è stato quello di valorizzare il turismo e i prodotti locali attraverso attività rivolte ai ragazzi. La restituzione del percorso ha visto la partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Si è svolta presso la sala Consiliare del Comune di Amandola la restituzione del ‘ Mini-Appennino Lab ’, percorso realizzato nell’ambito del progetto ‘ Sibillini Romantici ’, promosso dai comuni di Amandola, Montedinove e Rotella. Il ‘Mini-Appennino Lab’ è un percorso di esercitazione all’ imprenditorialità turistica dell’entroterra che ha portato gli studenti dell’ istituto alberghiero ‘Buscemi’ di San Benedetto del Tronto a conoscere i tre borghi e alcune realtà produttive locali, per poi rielaborare l’esperienza in proposte di itinerari, pacchetti turistici integrati ed esperienze legate a prodotti e filiere del territorio. Il percorso si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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